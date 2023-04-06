На улице Малахова в Барнауле загорелся трамвай

Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в четверг, 6 апреля, в Барнауле произошло возгорание в трамвае. Об этом пишут очевидцы в группе «В Курсе 22».

По информации пользователей, трамвай загорелся на улице Малахова. На место ЧП выезжали пожарные, движение электротранспорта временно останавливали.

Что стало причиной возгорания, точно неизвестно. Очевидцы предполагают, что, возможно, произошел сбой в работе электрооборудования трамвая.

Ранее мы писали о том, что из-за пожара в барнаульской многоэтажке спасатели эвакуировали 10 человек.