Из-за больного пассажира в Барнауле экстренно сел самолет

Самолет приземлился в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском аэропорту из-за больного пассажира приземлился самолет рейса Новосибирск – Душанбе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Все произошло вечером 4 апреля. Один из пассажиров в самолете, который летел из Новосибирска, почувствовал себя плохо. В связи с этим воздушное судно приземлилось в аэропорту столицы Алтайского края.

Что именно произошло с пассажиром и в каком состоянии он находится сейчас, не сообщается.

Ранее мы писали о том, что с конца апреля «Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы Барнаул – Москва.