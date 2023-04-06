10 человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке

Причину пожара установят специалисты Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 6 апреля произошел пожар в многоэтажке на Павловском тракте в Барнауле. Спасатели эвакуировали 10 человек, пишет региональное управление МЧС.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили возгорание на лестничной площадке на 5 этаже, дым распространялся по подъезду. Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, в том числе ребенка.

Возгорание ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причину этого пожара установят специалисты.

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