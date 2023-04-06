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НовостиОбщество6 апреля 2023 1:30

До +18 градусов потеплеет в Алтайском крае 6 апреля

Будет без осадков
Герман Архаров
В Барнауле 6 апреля прогнозируют +11…+13 градусов

В Барнауле 6 апреля прогнозируют +11…+13 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 6 апреля, в Алтайском крае станет еще теплее. Днем воздух прогреется до +13…+18, местами до +7…+12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В регионе будет без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Подует юго-восточный ветер, 2-7 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с.

В Барнауле 6 апреля прогнозируют +11…+13 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Будет дуть юго-восточный ветер, 2-7 м/с.

Ранее мы писали о том, что к выходным погода в Алтайском крае испортится.

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