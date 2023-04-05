Глава СК поручил возбудить уголовное дело после того, как на Алтае 9-летний мальчик поджег венок на мемориале Славы

Мальчик поджег венок, возложенный к памятнику павших воинов Великой Отечественной войны Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин возбудить уголовное дело после того, как на Алтае 9-летний мальчик поджег венок на мемориале Славы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Напомним, ранее в селе Майма на мемориале Славы мальчик поджег венок, возложенный к памятнику павших воинов Великой Отечественной войны.

Родителей ребенка уже привлекли административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Теперь региональный Следком возбудит еще и уголовное дело. Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.