Жителя Камня-на-Оби поместили в психбольницу после убийства отца

Во время предварительного следствия мужчине назначили психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летнего жителя Камня-на-Оби принудительно отправили на лечение в психбольницу после того, как он убил своего отца. Об этом сообщает региональный Следком.

По данным следствия, мужчина проживал в доме вместе со своим отцом, часто злоупотреблял спиртным. 29 ноября 2022 года во время ссоры не менее 10 раз ударил отца ножом в область грудной клетки и спины. От этого пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

Во время предварительного следствия мужчине назначили психиатрическую экспертизу, которая признала наличие у него психического заболевания. Суд отправил его на принудительное лечение в стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.