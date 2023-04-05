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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 12:26

Жителя Камня-на-Оби поместили в психбольницу после убийства отца

Он не менее 10 раз ударил его ножом
Вера Березовская
Во время предварительного следствия мужчине назначили психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания

Во время предварительного следствия мужчине назначили психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания

Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летнего жителя Камня-на-Оби принудительно отправили на лечение в психбольницу после того, как он убил своего отца. Об этом сообщает региональный Следком.

По данным следствия, мужчина проживал в доме вместе со своим отцом, часто злоупотреблял спиртным. 29 ноября 2022 года во время ссоры не менее 10 раз ударил отца ножом в область грудной клетки и спины. От этого пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

Во время предварительного следствия мужчине назначили психиатрическую экспертизу, которая признала наличие у него психического заболевания. Суд отправил его на принудительное лечение в стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.