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НовостиЭкономика5 апреля 2023 11:56

В Алтайском крае назвали возможные пути решения проблемы снижения закупочных цен на молоко

Тенденция на снижение наметилась во многих регионах страны
Вера Березовская
Жителям региона, доход которых зависит преимущественно или полностью от продажи молока, хотят предложить оформить статус самозанятых

Жителям региона, доход которых зависит преимущественно или полностью от продажи молока, хотят предложить оформить статус самозанятых

Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава комитета АКЗС по аграрной политике Сергей Серов назвал возможные пути решения проблемы снижения закупочных цен на молоко, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Прежде всего, Серов отметил, что тенденция на снижение наметилась во многих регионах страны. Он связывает это с перенасыщением рынка из-за санкций и запрета на экспорт молочной продукции из РФ. Кроме того, сказываются на падении закупочных цен белорусские поставки более дешевой продукции.

Чтобы стабилизировать ситуацию, глава комитета считает нужным загрузить производственные мощности и создать в крае снабженческо-сбытовые кооперативы.

Жителям региона, доход которых зависит преимущественно или полностью от продажи молока, хотят предложить оформить статус самозанятых. Благодаря этому они смогут пользоваться различными мерами господдержки и смягчить колебание цен. Также важно организовать работу между личными подсобными хозяйствами, переработчиками и администрациями – они смогут заключать соглашения и устанавливать среднегодовые цены.

Отмечается, что комитет уже обратился в ФАС, так как закупочные цены одновременно снизили во всех районах края.