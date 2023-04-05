В Алтайском крае назвали возможные пути решения проблемы снижения закупочных цен на молоко

Жителям региона, доход которых зависит преимущественно или полностью от продажи молока, хотят предложить оформить статус самозанятых Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава комитета АКЗС по аграрной политике Сергей Серов назвал возможные пути решения проблемы снижения закупочных цен на молоко, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Прежде всего, Серов отметил, что тенденция на снижение наметилась во многих регионах страны. Он связывает это с перенасыщением рынка из-за санкций и запрета на экспорт молочной продукции из РФ. Кроме того, сказываются на падении закупочных цен белорусские поставки более дешевой продукции.

Чтобы стабилизировать ситуацию, глава комитета считает нужным загрузить производственные мощности и создать в крае снабженческо-сбытовые кооперативы.

Жителям региона, доход которых зависит преимущественно или полностью от продажи молока, хотят предложить оформить статус самозанятых. Благодаря этому они смогут пользоваться различными мерами господдержки и смягчить колебание цен. Также важно организовать работу между личными подсобными хозяйствами, переработчиками и администрациями – они смогут заключать соглашения и устанавливать среднегодовые цены.

Отмечается, что комитет уже обратился в ФАС, так как закупочные цены одновременно снизили во всех районах края.