Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 8:22

В Барнауле оборонный завод удваивает число работников и увеличивает зарплату до 70 тысяч

Губернатор Виктор Томенко посетил «Барнаултрансмаш»
Вера Березовская
Фото: Антон Федотов

Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратил внимание на нехватку кадров на АО «Барнаултрансмаш». Накануне глава региона побывал на предприятии.

Завод активно работает на выполнение гособоронзаказа, производит специализированные дизели и дизель-генераторные установки для нужд Министерства обороны и гражданских потребителей. С началом СВО увеличен оборонзаказ, поэтому появилась проблема нехватки персонала.

На сегодня численность работников предприятия составляет свыше 2,8 тысяч человек, требуется еще порядка 1 тысячи работников. На предприятии отмечают, что средняя зарплата по итогам 2023 года должна составить 69,8 тысяч рублей.

Глава региона пообещал, что через центры занятости правительство региона поможет «Барнаултрансмашу» в поиске квалифицированных кадров.