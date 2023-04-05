В Барнауле оборонный завод удваивает число работников и увеличивает зарплату до 70 тысяч

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратил внимание на нехватку кадров на АО «Барнаултрансмаш». Накануне глава региона побывал на предприятии.

Завод активно работает на выполнение гособоронзаказа, производит специализированные дизели и дизель-генераторные установки для нужд Министерства обороны и гражданских потребителей. С началом СВО увеличен оборонзаказ, поэтому появилась проблема нехватки персонала.

На сегодня численность работников предприятия составляет свыше 2,8 тысяч человек, требуется еще порядка 1 тысячи работников. На предприятии отмечают, что средняя зарплата по итогам 2023 года должна составить 69,8 тысяч рублей.

Глава региона пообещал, что через центры занятости правительство региона поможет «Барнаултрансмашу» в поиске квалифицированных кадров.