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НовостиОбщество5 апреля 2023 7:14

В Барнауле снесли одну из самых необычных заправок города

На ее месте собираются строить высотку
Вера Березовская
Фото: "Толк"

Фото: "Толк"

Одну из самых старых и необычных заправок снесли в Барнауле, которая находилась по адресу Шумакова, 7. Об этом сообщает «Толк».

Некоторое время назад на этом месте пропал знаменитый купол местной АЗС, а вместе с ним – и заправочные колонки. По данным издания, землю по этому адресу выкупил застройщик, который намерен возвести здесь высотку.

Накануне у земельного участка, где была расположена заправка, сменился владелец. Предполагается, что после покупки ещё нескольких участков, включая выход на улицу Шумакова, эта земля будет пригодна для строительства жилого дома.