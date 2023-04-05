В Барнауле снесли одну из самых необычных заправок города

Фото: "Толк"

Одну из самых старых и необычных заправок снесли в Барнауле, которая находилась по адресу Шумакова, 7. Об этом сообщает «Толк».

Некоторое время назад на этом месте пропал знаменитый купол местной АЗС, а вместе с ним – и заправочные колонки. По данным издания, землю по этому адресу выкупил застройщик, который намерен возвести здесь высотку.

Накануне у земельного участка, где была расположена заправка, сменился владелец. Предполагается, что после покупки ещё нескольких участков, включая выход на улицу Шумакова, эта земля будет пригодна для строительства жилого дома.