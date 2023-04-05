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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:14

В Барнауле школьники несколько раз пытались спалить гаражи

Владельцы даже вызывали пожарных
Вера Березовская
Сейчас владельцы гаражей ищут родителей малолетних поджигателей

Сейчас владельцы гаражей ищут родителей малолетних поджигателей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле школьники несколько раз пытались поджигать гаражи. Владельцы помещений пожаловались на это в сообществе «В курсе 22».

– Два дня подряд крышу нашего гаража поджигают, дошло до вызова пожарных. Произошло во дворе дома по адресу ул. Попова 79, - написала горожанка.

Женщина предполагает, что к хулиганству могут быть причастны ученики гимназии №123. Сейчас владельцы гаражей ищут родителей малолетних поджигателей.