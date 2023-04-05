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НовостиОбщество5 апреля 2023 4:40

Бийчанка решила прибегнуть к помощи потусторонних сил и лишилась денег

Пожилая женщина заплатила за магический обряд 10 тысяч рублей
Вера Березовская
Для урегулирования своих семейных вопросов 72-летняя женщина решила прибегнуть к помощи потусторонних сил

Для урегулирования своих семейных вопросов 72-летняя женщина решила прибегнуть к помощи потусторонних сил

Фото: Олег УКЛАДОВ

72-летняя бийчанка обратилась в полицию после общения с лжеэкстрасенсом из интернета. Подробности рассказали в пресс-служб ГУ МВД по Алтайском краю.

Для урегулирования своих семейных вопросов 72-летняя женщина решила прибегнуть к помощи потусторонних сил. В соцсетях она нашла объявление об оказании магических услуг. При этом выполнять обряд должна была якобы финалистка одного из популярных российских антинаучных шоу. За свою работу экстрасенс попросила предоплату в сумме 10 тысяч рублей.

Пенсионерка перевела деньги, однако после этого оказалась в блоке у интернет-ведьмы. Тогда женщина осознала, что стала жертвой мошенников. С заявлением потерпевшая обратилась в полицию.