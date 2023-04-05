Губернатор Алтайского края подписал соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения

Фото: Татьяна Мастерова/пресс-служба АСИ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, а также с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом она рассказал в своем Telegram-канале.

- В Алтайском крае снято много известных фильмов: «Белый клык», «Печки-лавочки», «Ермак», «Пока цветет папоротник», «Земля Эльзы» — перечислять можно долго. И я уверен, у нашего края — большие перспективы развития киноиндустрии, - написал Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что главная задача подписанных соглашений – привлечь в край для съемок крупные кинокомпании. Томенко надеется, что это привлечет дополнительные инвестиции.