До +16 градусов поднимется температура в Алтайском крае 5 апреля 2023

В Барнауле температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае постепенно продолжает прогреваться воздух. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, в южных районах 5 апреля ожидается до +16 градусов.

В целом по краю днем термометры покажут от +6 до +11 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов. Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.