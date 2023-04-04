На Алтае 22-летний мужчина убил бабушку за отказ дать деньги

Суд признал его виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодого жителя Первомайского района признали виновным в убийстве своей бабушки и разбое. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, он пошел на преступление, будучи пьяным.

Вечером 24 июля молодой человек в нетрезвом состоянии пришел к своей бабушке, которая жила в частном доме, и стал просить деньги. Она отказала, и тогда рассерженный внук множество раз ударил потерпевшую по голове, а когда она упала, то зарезал бабушку.

- После убийства бабушки внук обыскал дом и, найдя денежные средства в сумме чуть более 20 тысяч рублей, скрылся с места преступления, - отметили в следкоме.

Суд признал мужчины виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.