С 28 апреля в Барнауле возобновят рейсы «Аэрофлота» в Москву

Рейсы ежедневно будут выполняться на самолетах Airbus A320 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 28 апреля возобновят рейсы «Аэрофлота» в Москву. Самолет будет приземляться в Шереметьево, сообщили в Международном аэропорту Барнаула им. Г.С.Титова.

Рейсы ежедневно будут выполняться на самолетах Airbus A320. Вылетать в Москву судно будет в 09:55, а приземляться в 10:25 в Москве. Из Москвы самолет вылетает в 00:30, а в Барнауле будет уже в 08:45. Время в пути составит 4,5 часа.

Билеты можно купить на официальных сайтах компании и аэропорта, а также в авиакассах.