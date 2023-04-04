Трое жителей Алтайского края удостоены наград по указу Президента РФ

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Три жителя Алтайского края получили высокие награды. Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одним из награждённых стал заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 Алтайского краевого кардиологического диспансера Андрей Покутнев. Его наградили медалью Луки Крымского.

- Под его руководством в период пандемии пролечено более 500 пациентов с COVID-19 в сочетании с острым коронарным синдромом, нарушениями ритма и проводимости сердца, - отметили в правительства.

А гендиректор Алтайского трансформаторного завода Александр Карлов получил почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Под его руководством предприятие развивается в новых направлениях.

Почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» присвоено замначальника Управления Алтайского края по делам ГО и пожарной безопасности Сергею Трубникову. При его активном участии в Алтайском крае только за последние два года создано 14 пожарных частей, а также приобретается новая техника.

Алтайский губернатор Виктор Томенко направил награжденным поздравительные телеграммы.