«Актрисы» на красной дорожке: премьера сериала Фёдора Бондарчука

Фото: «Ростелеком»

Первые серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатрах Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск». Сериал пополнит линейку Wink Originals. Трейлер сериала: https://www.youtube.com/watch?v=g-EAjRrshMc

«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.

В сериале «Актрисы» снялись Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Лолита Милявская, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов, Игорь Золотовицкий, Наталья Суркова, Анна Снаткина, Антон Риваль, Анастасия Красовская, Пётр Скворцов, Алексей Гуськов, Евгения Добровольская, Андрей Федорцов, Алексей Шевченков, Полина Ауг, Андрей Назимов и другие.

Спецпроектом премьеры стала beauty-зона бренда KRYGINA cosmetics, где профессиональные визажисты создавали для всех желающих вечерний макияж, вдохновленный утонченными образами любимых актрис на красной дорожке.

Первые две серии сериала «Актрисы» уже доступны подписчикам онлайн-кинотеатров Wink («Ростелеком») и «Кинопоиск». Каждая новая серия будет доступна по четвергам.

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