С 15 мая в Барнауле начнут отключать горячую воду из-за испытаний на теплосетях

Отключение воды Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уже 15 мая стартуют испытания на теплосетях, которые потребуют отключение горячей воды. Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, опрессовка и ремонты будут проводиться поэтапно.

Энергетики будут пытаться сократить сроки отключения горячей воды. В этом году подача ресурса будет ограничена на 13 дней: девять дней на опрессовку и четыре – на ремонт.

В контуре Барнаульской ТЭЦ-3 с 15 по 23 мая начнется опрессовка по магистрали М-34, с 30 мая по 7 июня – по М-31, с 14 по 22 июня – по М-32, а с 28 июня по 6 июля — по М-33. С 12 по 20 июля и со 2 по 14 августа пройдут отключения в контуре Барнаульской ТЭЦ-2. Подробное расписание можно посмотреть по ссылке.

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