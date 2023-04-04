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НовостиЭкономика4 апреля 2023 8:46

Жители Барнаула рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Желаемая сумма среднестатистического россиянина уменьшилась на 5%
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Зарплата

Зарплата

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Барнаула в среднем для счастья нужно 165 тысяч рублей ежемесячно. Согласно данным опроса SuperJob, по сравнению с октябрем прошлого года запросы населения стали чуть меньше.

Еще в прошлом году барнаульцы называли желаемую сумму больше - 174 тысячи рублей, годом ранее – 153 тысячи, а в 2019 году им было бы достаточно 132 тысяч рублей.

В среднем по России люди были бы счастливее при зарплате в 195 тысяч рублей в месяц. При этом мужчины называют суммы на 30% больше, чем женщины – 220 и 170 соответственно.

Респонденты младше 24 лет желали бы зарабатывать 130 тысяч рублей, а люди старше 35 лет – 225 тысяч рублей.