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НовостиОбщество4 апреля 2023 7:17

Алтайский боец из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО

Молодому человеку было всего 25 лет
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Зона СВО

Зона СВО

Фото: Александр КОЦ

В Барнауле простятся с погибшим в зоне СВО бойцом Андреем Небогиным. Как сообщили в администрации Калманского района, он служил в ЧВК. По всей видимости, речь идет о ЧВК «Вагнер».

Небогин Андрей Сергеевич родился 2 июля 1997 года в поселке Троицк Калманского района. С 2005 года проживал в Барнауле. С 2016 по 2017 год служил на Северном Кавказе, награжден медалью «За службу».

Когда началась мобилизация, парень одним из первых решил пойти добровольцем и вступил в ЧВК не дожидаясь отправки.

Обстоятельства гибели бойца не сообщаются. Прощание с ним состоится 5 апреля в Барнауле по адресу ул. Аносова 8 с 13:30 до 15:50.