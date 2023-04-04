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НовостиОбщество4 апреля 2023 7:06

В барнаульском парке «Юбилейный» после зимы просела плитка

Парк благоустроили по нацпроекту
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Парк

Парк

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле после зимы проверяют общественные территории, которые были благоустроены в рамках нацпроекта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, одним из первых стал парк «Юбилейный».

В прошлом году в парке завершили первый этап благоустройства: была отремонтирована арка, уложены плитка и асфальт, построена площадка для выступлений. На аллее появились новые скамейки и урны, а также фонари. После зимнего сезона образовалась просадка плитки из-за промыва основания из щебня и песка.

- Подрядчик устранит просадку плитки в рамках гарантийных обязательств, когда наступит благоприятная для работ погода, – отметили в мэрии.