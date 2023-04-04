В Барнауле приостановили работу Центра культуры и досуга из-за рухнувшего потолка

В мэрии обсудили судьбу здания Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле приостановили работу Центра культуры и досуга «Индустриальный». Как напомнили в мэрии, 3 апреля там повредилась обшивка потолка.

Здание на ул.Фестивальная, 1 пока не работает в целях безопасности. Первый замглавы мэрии Андрей Федоров провел совещание, по итогам которого решено обследовать здание экспертной комиссией. По итогам проверки будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации.

По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, сейчас в центре работают 11 сотрудников и 11 групп клубных формирований. Два коллектива на время переедут в клуб в поселке Лесной, для остальных арендуют помещение в здании центра развития «Березник».

Ранее прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту ЧП.

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