«Горячий источник» забил посреди дороги в центре Барнаула

Скриншот видео «Инцидент Барнаул»

Барнаульцы сообщили об очередной коммунальной аварии на улице Никитина. Как сообщили в телеграм-канале «Инцидент Барнаул», из-под земли льется горячая вода.

- В районе дома №146 забил «горячий источник», - говорит автор.

Вода заливает проезжую часть. Выехали ли на место ремонтники, пока неизвестно.

Тем временем, в комментариях люди шутят по поводу ситуации:

- Гейзерное озеро в историческом центре города) экскурсии никто ещё не предлагал?, - пишет подписчик.

- Стоимость этого шоу смотрите в квитанции за коммуналку, - шутит еще один барнаулец.