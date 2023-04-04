Бийчане пожаловались на выбросы угольной пыли с малых котельных

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Жители домов по улице Южной в Бийске пожаловались на угольную пыль. В загрязнении они винят малые котельные, пишет «Бийский рабочий».

По словам местных жителей, окна постоянно покрыты черным налетом. При открытых окнах летом дом загрязняется, а людям это грози проблемами со здоровьем.

На место выезжали сотрудники СГК. Выяснилось, что используемый уголь не соответствует нормам по фракционному составу. Также жильцы пожаловались на жару и слишком горячую воду.

– Основная жалоба жителей по улице Южной - очень много выбросов сажи к ним идет через дымовую трубу. Вопрос по пылению, кстати, касается не только данной котельной, но и множества других, которые перешли в нашу компанию по концессионному соглашению из муниципалитета, - отметил руководитель теплового подразделения СГК в Бийске Дмитрий Тяглов.

Варианты решения проблемы есть: возможность газификации котельных или установка на станции сортировочного комплекса для качественного зажигания угля. Испытания второго варианта прошли успешно, и сейчас на объект зашла компания, которая ведет строительно-монтажные работы данного комплекса. Также на котельной установят дополнительные золоуловители.