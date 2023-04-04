Алтайский суд объяснил изменение приговора виновнице ДТП, в котором погибла фельдшер

Суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд апелляционной инстанции изменил приговор по резонансному ДТП в котором погибла фельдшер скорой медицинской помощи. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, это связано с заглаживанием вины осужденной.

В конце декабря прошлого года осужденная 1997 года рождения получила три года лишения свободы в колонии-поселении. Также суд взыскал 3,2 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

- В судебном заседании женщина признала вину в совершении преступления, в содеянном раскаялась, попросила прощения у потерпевших, в период слушания дела возместила затраты на погребение - отметили в пресс-службе.

В итоге приговор решили изменить на условное наказание. В остальной части приговор оставлен без изменения. При решении суд исходил из того, что ранее женщина не нарушала правила дорожного движения, выплатила по 200 тысяч рублей пяти потерпевшим, а также наличие больной бабушки.