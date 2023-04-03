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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 11:32

В зрительном зале барнаульского Центра культуры и досуга рухнул потолок

Прокуратура проводит проверку
Александра Сапожкова
По результатам проверки будет дана оценка действиям собственника, в том числе при эксплуатации здания

По результатам проверки будет дана оценка действиям собственника, в том числе при эксплуатации здания

Фото: Олег УКЛАДОВ

3 апреля в помещении зрительного зала Центра культуры и досуга «Индустриальный» в Барнауле обрушился потолок, сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, пострадавших в результате ЧП нет, доступ в здание ограничен, проводится обследование его несущих конструкций.

- Прокуратура Барнаула организовала проверку по факту обрушения потолка. По результатам проверки будет дана оценка действиям собственника, в том числе при эксплуатации здания, - сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Одноэтажное здание в селе Власиха было построено в 1961 году, а ремонтировалось в 2012-м. Сейчас в кирпичной кладке и фундаменте наблюдаются трещины.

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www.alt.kp.ru/online/news/5200052/