В зрительном зале барнаульского Центра культуры и досуга рухнул потолок

По результатам проверки будет дана оценка действиям собственника, в том числе при эксплуатации здания Фото: Олег УКЛАДОВ

3 апреля в помещении зрительного зала Центра культуры и досуга «Индустриальный» в Барнауле обрушился потолок, сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, пострадавших в результате ЧП нет, доступ в здание ограничен, проводится обследование его несущих конструкций.

- Прокуратура Барнаула организовала проверку по факту обрушения потолка. По результатам проверки будет дана оценка действиям собственника, в том числе при эксплуатации здания, - сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Одноэтажное здание в селе Власиха было построено в 1961 году, а ремонтировалось в 2012-м. Сейчас в кирпичной кладке и фундаменте наблюдаются трещины.

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