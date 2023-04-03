Анатолий Воронков ушел с должности первого замглавы Барнаула

Анатолий Воронков (слева) и Вячеслав Франк Фото: "Вечерний Барнаул"

Анатолий Воронков покинул должность первого замглавы Барнаула. Об этом сообщил мэр Вячеслав Франк.

Вместо Воронкова с 3 апреля на пост назначен Андрей Федоров, который был замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.

Вячеслав Франк отметил, что кадровые изменения произошли и в Индустриальном районе: с 30 марта на должность первого замглавы администрации района назначен Денис Пачковских, который ранее замещал должность главы Власихинской сельской администрации.

А главой Власихинской администрации с 30 марта стал Виктор Долинин – до этого он был начальником управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района.