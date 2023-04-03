На Алтае сократилось количество детских садов

Количество дошкольных учреждений в сельской местности выросло на 1% Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшем году на Алтае, согласно данным Алтайкрайстата, уменьшилось количество детских садов.

По информации ведомства, количество сократилось на 2,9% - до 698. Число мест там уменьшилось почти на 3,6% – до 107,9 тыс.

В то же время количество дошкольных учреждений в сельской местности выросло на один процент.

- Дошкольным образованием в минувшем году охвачено 96,7 тыс. детей (снижение на 5,6%). Из них 31 тыс. посещали дошкольные образовательные организации в сельской местности (32% от общей численности воспитанников), - сообщили в Алтайкрайстате.

Отмечается, что площадь помещений детских учреждений в 2022 году составила 867,5 тыс. кв. метров. На одного ребенка в среднем приходилось 11,3 «квадрата».