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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:10

На Алтае сократилось количество детских садов

Число мест там уменьшилось почти на 3,6%
Александра Сапожкова
Количество дошкольных учреждений в сельской местности выросло на 1%

Количество дошкольных учреждений в сельской местности выросло на 1%

Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшем году на Алтае, согласно данным Алтайкрайстата, уменьшилось количество детских садов.

По информации ведомства, количество сократилось на 2,9% - до 698. Число мест там уменьшилось почти на 3,6% – до 107,9 тыс.

В то же время количество дошкольных учреждений в сельской местности выросло на один процент.

- Дошкольным образованием в минувшем году охвачено 96,7 тыс. детей (снижение на 5,6%). Из них 31 тыс. посещали дошкольные образовательные организации в сельской местности (32% от общей численности воспитанников), - сообщили в Алтайкрайстате.

Отмечается, что площадь помещений детских учреждений в 2022 году составила 867,5 тыс. кв. метров. На одного ребенка в среднем приходилось 11,3 «квадрата».