Соцсети: пропавшего алтайского подростка нашли мертвым в колодце

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В паблике «Инцидент Барнаул» сообщается, что пропавший 1 апреля 13-летний подросток из Калманского района найден погибшим.

- Плохие новости - найден, погиб! По словам участницы нашего сообщества, тело было найдено в окрестностях села в колодце на территории частного предприятия, - пишут в паблике.

Отметим, что волонтеры поискового спасательного отряда «ЛизаАлерт» приостановили поиски, но о гибели пока ничего не сообщают.

Мальчик 1 апреля ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

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