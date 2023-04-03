Власти объяснили новый механизм повышения цен на проезд в Барнауле

Повышать цены будут с учетом роста затрат перевозчиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула объяснили, как будет дорожать проезд при заключении долгосрочных контрактов мэрии с предприятиями общественного транспорта, передает «Банкфакс».

Контракты сейчас разрабатываются в горадминистрации, они будут заключаться на срок более трех лет и сопровождаться новыми правилами установления цен на проезд. Повышать цены будут с учетом роста затрат перевозчиков.

- Цену билетов будут устанавливать с учетом ежегодного роста тарифов на коммунальные услуги и удорожания топлива. Эти расходы занимают наибольшую долю в структуре затрат перевозчиков, - пишет издание.

Предполагается, что договоры появятся уже в декабре этого года. В них также будут прописаны обязательства перевозчиков по обновлению транспорта.