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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:41

Власти объяснили новый механизм повышения цен на проезд в Барнауле

Администрация заключит с перевозчиками долгосрочные контракты
Александра Сапожкова
Повышать цены будут с учетом роста затрат перевозчиков

Повышать цены будут с учетом роста затрат перевозчиков

Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула объяснили, как будет дорожать проезд при заключении долгосрочных контрактов мэрии с предприятиями общественного транспорта, передает «Банкфакс».

Контракты сейчас разрабатываются в горадминистрации, они будут заключаться на срок более трех лет и сопровождаться новыми правилами установления цен на проезд. Повышать цены будут с учетом роста затрат перевозчиков.

- Цену билетов будут устанавливать с учетом ежегодного роста тарифов на коммунальные услуги и удорожания топлива. Эти расходы занимают наибольшую долю в структуре затрат перевозчиков, - пишет издание.

Предполагается, что договоры появятся уже в декабре этого года. В них также будут прописаны обязательства перевозчиков по обновлению транспорта.