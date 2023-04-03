Ледоход на Оби в районе Барнаула ожидается в ближайшие дни

Скорее всего, вскрытие произойдет 10-11 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

Вскрытие Оби ото льда в районе Барнаула произойдет 7 апреля плюс-минус четыре дня, сообщает Толк со ссылкой на синоптиков.

По словам ведущего инженера отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольги Прахт, сейчас на Оби наблюдаются промоины. Уровень воды в реке растет, но в связи с недавним похолоданием этот процесс замедлился.

В связи с еще одним прогнозируемым похолоданием, скорее всего, вскрытие произойдет 10-11 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МЧС рассказали, как проходит паводок в Алтайском крае

Пока уровни воды на реках Алтайского края ниже критических. При этом из-за потепления в регионе активно тает снег, поэтому есть подтопления низменностей талыми водами (подробнее)