Губернатор Виктор Томенко посетил одно из ведущих на Алтае предприятий по производству сельхозтехники

Глава края поблагодарил коллектив и руководство завода за труд, профессионализм, результаты работы Фото: Антон ФЕДОТОВ

Глава Алтайского края Виктор Томенко пообщался с трудовым коллективом ООО «ТД Комплекс Агро», встретился с генеральным директором Дмитрием Беляевым.

Виктор Томенко в разговоре с руководством компании отметил, что именно предприятия сельхозмашиностроения наиболее активно работают по импортозамещению.

- Сегодня в условиях санкционного давления, всех ограничений для наших предприятий, в первую очередь, сельхозтоваропроиводителей, встал вопрос: где приобретать оборудование, которое ушло с рынка. И то, что вы делаете, увеличиваете объемы производства, важно для экономики, для вашей отрасли, для сельхозпредприятий. Успехом и результатам завода рады и все остальные - даже те, кто не является вашим прямым потребителем. Ведь это новые налоги, возможность заниматься благоустройством городов и сел, ремонтировать и строить школы, больницы, детские сады, – сказал губернатор.

Он поблагодарил коллектив и руководство завода за труд, профессионализм, результаты работы.

Виктор Томенко подчеркнул, что край заинтересован, чтобы предприятия развивались. В этих условиях требуется поддержка государства. Так, со стороны региона и на федеральном уровне все подобные инициативы поддерживаются. К таким мерам поддержки относятся льготные займы под 1-5% годовых. Предприятиям-инвесторам возмещается часть стоимости приобретенного оборудования – до 20% от объема затрат. При подключении площадок предприятий к инженерным сетям также предусмотрены серьезные льготы – до 80 % от стоимости.

ООО «ТД Комплекс Агро» - одно из ведущих производителей сельскохозяйственного оборудования в Алтайском крае. По данным Ассоциации «Росспецмаш» за 2022 год, компания занимает первое место в России по производству стационарных зерносушилок.