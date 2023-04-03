Алтайский механизатор поверил женщине и лишился 670 тыс. рублей

Мужчина выполнил все инструкции и перевел деньги Фото: Александра Сапожкова

62-летний механизатор из Алейска попался на удочку мошенников и лишился денег. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчине позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что якобы мошенники пытаются оформить кредит на его имя, поэтому нужно срочно перевести все деньги на безопасный счет.

- Далее ему предложили оформить на его имя кредит, чтобы якобы аннулировать кредит мошенников. Он выполнил все инструкции и перевел на продиктованные по телефону абонентские номера все взятые в кредит деньги. В общей сложности потерпевший лишился 670 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».