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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 4:03

Алтайский механизатор поверил женщине и лишился 670 тыс. рублей

Она предложила оформить на его имя кредит
Александра Сапожкова
Мужчина выполнил все инструкции и перевел деньги

Мужчина выполнил все инструкции и перевел деньги

Фото: Александра Сапожкова

62-летний механизатор из Алейска попался на удочку мошенников и лишился денег. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчине позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что якобы мошенники пытаются оформить кредит на его имя, поэтому нужно срочно перевести все деньги на безопасный счет.

- Далее ему предложили оформить на его имя кредит, чтобы якобы аннулировать кредит мошенников. Он выполнил все инструкции и перевел на продиктованные по телефону абонентские номера все взятые в кредит деньги. В общей сложности потерпевший лишился 670 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».