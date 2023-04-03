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НовостиОбщество3 апреля 2023 3:44

Алтайский школьник помог задержать находящегося в федеральном розыске преступника

За это подростка наградили в полиции
Александра Сапожкова
Леонид Лобанов получил благодарственное письмо и памятный подарок

Леонид Лобанов получил благодарственное письмо и памятный подарок

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Начальник отдела МВД по Первомайскому району Олег Люшнин наградил 16-летнего подростка Леонида Лобанова, который помог раскрыть преступление.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, в ноябре минувшего года девятиклассник увидел, что неизвестный мужчина пытается проникнуть на птицефабрику через проем в ограждении.

- Подросток проезжал мимо на лыжах и увидел у проема сани, как позже выяснилось, с похищенным имуществом – тремя двигателями, – уточнили в ГУ МВД.

Девятиклассник позвонил в полицию. Правоохранители прибыли на вызов и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый и находящийся в федеральном розыске мужчина (он скрывался от Рубцовского городского суда).

За бдительность, активную гражданскую позицию и помощь в раскрытии преступления Леонид Лобанов получил благодарственное письмо и памятный подарок.