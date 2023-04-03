Зарплата задержанной главы бийского вуза Людмилы Мокрецовой составляла около 200 тыс. рублей

По факту возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности Фото: Олег УКЛАДОВ

Стала известна зарплата ректора Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина Людмилы Мокрецовой, которую подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщают «Вести Алтай», согласно декларации о доходах, Мокрецова получала почти 188 тысяч в месяц. Плюс к этому, по версии следствия, ректор с 2021 по 2022 год якобы требовала от двух подчиненных передавать ей стимулирующие выплаты. Так Мокрецова якобы могла получить еще более 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. В конце марта Мокрецову задержали, сейчас она находится в СИЗО. Причастность к преступлению ректор отрицает.

Кстати, в совместной собственности у главы бийского вуза жилой дом и три квартиры.

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По данным инсайдеров, для ректора рассматривали и более мягкие ограничения в виде домашнего ареста, но в итоге правоохранители, похоже, посчитали, что та может оказывать давление на свидетелей по делу (подробнее)