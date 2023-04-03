Водитель «Нивы» погиб на месте ДТП с пассажирским автобусом во Власихе

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской Власихе 2 апреля произошло смертельное ДТП.

По данным ГУ МВД по краю, столкнулись автобус, который ехал без пассажиров, и «Нива». Водитель отечественного авто погиб на месте.

Как сообщили очевидцы в паблике «В курсе 22», водитель был зажат в салоне, его доставали сотрудники МЧС. Прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть мужчины.

В полиции отметили, что по данному факту назначена проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Микроавтобус с людьми ушел под воду в Барнауле

Под мостом на шоссе Ленточный бор утонул микроавтобус, в автобусе находился отец с сыном (подробнее)