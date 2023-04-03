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НовостиОбщество3 апреля 2023 1:56

На Аллее ветеранов в Барнауле вандалы разбили фонари

Горожане возмущаются, что злоумышленников никто не ищет
Александра Сапожкова
Ранее вандалы испортил портреты военнослужащих на Аллее памяти десантников

Ранее вандалы испортил портреты военнослужащих на Аллее памяти десантников

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле горожане заметили очередной акт вандализма в памятном месте.

Очевидцы в паблике Barnaul 22 сообщили, что на Алее ветеранов на ул. Исакова неизвестные разбили фонари. Судя по фото, повреждено несколько штук.

- Очередные безобразия вандалов, - подписал снимки автор.

В комментариях добавили, что их разбили еще летом, а в январе администрация заявляла в полицию. Горожане возмущаются, что злоумышленников так никто и не нашел, а фонари так никто и не отремонтировал.

Напомним, ранее вандалы испортили портреты военнослужащих на Аллее памяти десантников.

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Аллея, посвященная памяти погибших военнослужащих-десантников, находится на улице Малахова между улицами Антона Петрова и Юрина. Её открыли в 2019 году. На стендах изображены фотографии военнослужащих (подробнее)