На Аллее ветеранов в Барнауле вандалы разбили фонари

Ранее вандалы испортил портреты военнослужащих на Аллее памяти десантников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле горожане заметили очередной акт вандализма в памятном месте.

Очевидцы в паблике Barnaul 22 сообщили, что на Алее ветеранов на ул. Исакова неизвестные разбили фонари. Судя по фото, повреждено несколько штук.

- Очередные безобразия вандалов, - подписал снимки автор.

В комментариях добавили, что их разбили еще летом, а в январе администрация заявляла в полицию. Горожане возмущаются, что злоумышленников так никто и не нашел, а фонари так никто и не отремонтировал.

Напомним, ранее вандалы испортили портреты военнослужащих на Аллее памяти десантников.

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Аллея, посвященная памяти погибших военнослужащих-десантников, находится на улице Малахова между улицами Антона Петрова и Юрина. Её открыли в 2019 году. На стендах изображены фотографии военнослужащих (подробнее)