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НовостиДом. Семья2 апреля 2023 9:14

Алтайский губернатор посвятил пост лебединому озеру

Речь идет об озере Светлое, где зимуют лебеди
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: t.me/tomenko_22

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посвятил пост в своем телеграм-канале лебединому озеру. Как пишет глава региона, на озере сохраняют условия для жизни птиц и животных.

- Это озеро Светлое в Советском районе, его еще называют лебединым. Со дна озера бьют теплые ключи, поэтому оно не замерзает даже в сильные морозы. Именно поэтому сюда на зимовку прилетают сотни лебедей-кликунов, и каждый год их количество растет, - отметил Виктор Томенко и сопроводил пост фотографиями с озера.

Губернатор напомнил, что в марте лебеди улетают в полярные районы, но каждый год возвращаются в Алтайский край на зимовку. В заказнике «Лебединый» стараются сохранить условия и для других птиц и животных, к примеру, лосей, косуль, барсуков и зайцев.