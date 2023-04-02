В Барнауле водитель маршрутки выгнал подростков посреди дороги

Светофор Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пассажиры маршрутки №144 рассказали об очередной неприятной ситуации в транспорте. Водитель выгнал двух подростков посреди проезжей части, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

По словам подписчицы, 1 апреля несовершеннолетние мальчик с девочкой собирались выйти на остановке и заплатили за проезд, но, видимо, перепутали и поехали дальше.

- Из-за этого водитель начал агрессировать на подростков, а на их слова о том, что они ошиблись, он сказал: «Я сейчас тоже перепутаю и выскажу вас прям здесь.» Но, к сожалению, после этого, конфликт не закончился, водитель остановился на красный свет и посреди проезжей части выгнал подростков из маршрутки, - отметила девушка.

В итоге мужчина не доехал пару метров до остановки и высадил остальных, а поступок объяснил тем, что устал тормозить весь день.