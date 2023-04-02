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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 6:32

В Барнауле водитель маршрутки выгнал подростков посреди дороги

Агрессивный мужчина сказал, что устал тормозить весь день
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Светофор

Светофор

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пассажиры маршрутки №144 рассказали об очередной неприятной ситуации в транспорте. Водитель выгнал двух подростков посреди проезжей части, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

По словам подписчицы, 1 апреля несовершеннолетние мальчик с девочкой собирались выйти на остановке и заплатили за проезд, но, видимо, перепутали и поехали дальше.

- Из-за этого водитель начал агрессировать на подростков, а на их слова о том, что они ошиблись, он сказал: «Я сейчас тоже перепутаю и выскажу вас прям здесь.» Но, к сожалению, после этого, конфликт не закончился, водитель остановился на красный свет и посреди проезжей части выгнал подростков из маршрутки, - отметила девушка.

В итоге мужчина не доехал пару метров до остановки и высадил остальных, а поступок объяснил тем, что устал тормозить весь день.