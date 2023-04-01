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НовостиОбщество1 апреля 2023 13:54

В Барнауле пропала 19-летняя девушка в серой куртке

Девушку с карими глазами ищут несколько дней
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ориентировка

Ориентировка

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

С 28 марта неизвестно местонахождение 19-летней жительницы Барнаула Екатерины Огарковой.

О пропаже девушки сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Примеры Екатерины: рос 158 сантиметров, телосложение нормальное, карие глаза, волосы черные

– Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно), - говорят поисковики.

Кроме того, передать информацию можно по телефону 112.