Товарооборот продуктовой ярмарки в Барнауле составил 9,2 млн рублей

В Барнауле сегодня работало больше 200 торговых точек Фото: пресс-службы администрации Барнаула

1 апреля в Барнауле прошла очередная продовольственная ярмарка. Ее товарооборот составил больше 9 млн рублей, сообщают в администрации города.

По данным мэрии, сегодня работали больше 200 торговых точек. На реализацию были представлены продукты от местных производителей. Особым спросом пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, рыба мороженная и готовая, колбасы и копчености.

– По результатам анализа цены на ярмарках в среднем ниже на 19,5% (6,6 – 32,4%), чем в торговых сетях, и на 26,7% (8 – 45,5%), чем на рынках города, - подчеркивают в администрации.

Следующая продовольственная ярмарка проедет 8 апреля.