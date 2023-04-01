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НовостиОбщество1 апреля 2023 12:17

Товарооборот продуктовой ярмарки в Барнауле составил 9,2 млн рублей

Следующая пройдет еще через неделю
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
В Барнауле сегодня работало больше 200 торговых точек

В Барнауле сегодня работало больше 200 торговых точек

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

1 апреля в Барнауле прошла очередная продовольственная ярмарка. Ее товарооборот составил больше 9 млн рублей, сообщают в администрации города.

По данным мэрии, сегодня работали больше 200 торговых точек. На реализацию были представлены продукты от местных производителей. Особым спросом пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, рыба мороженная и готовая, колбасы и копчености.

– По результатам анализа цены на ярмарках в среднем ниже на 19,5% (6,6 – 32,4%), чем в торговых сетях, и на 26,7% (8 – 45,5%), чем на рынках города, - подчеркивают в администрации.

Следующая продовольственная ярмарка проедет 8 апреля.