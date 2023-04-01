Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 апреля 2023 11:17

В Барнауле ввели весовое ограничение для тяжеловесного транспорта

Но запрет касается не всех
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ограничение временное

Ограничение временное

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля на месяц в Барнауле ввели ограничение для передвижения тяжеловесного транспорта.

Как пояснили в мэрии, запрет на движение по дорогам местного значения распространяется на автомобили с нагрузкой на ось более шести тонн. При этом есть ряд категорий, которых временные ограничения не коснутся: международные перевозки грузов и пассажиров, пищевых продуктов и кормов для животных, лекарств, удобрений, твердых и жидких бытовых отходов и т.д.

Кроме того спецтехника, которая задействована в ликвидации последствий ЧП и стихийных бедствий, дорожно-строительная техника и т.п. также могут передвигаться беспрепятственно.

– Получить спецразрешение на передвижение транспорта с превышением временно установленной допустимой нагрузки на ось можно на сайте ФКУ Росдормониторинг, - добавляют в администрации города.