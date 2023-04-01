В Барнауле ввели весовое ограничение для тяжеловесного транспорта

Ограничение временное Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля на месяц в Барнауле ввели ограничение для передвижения тяжеловесного транспорта.

Как пояснили в мэрии, запрет на движение по дорогам местного значения распространяется на автомобили с нагрузкой на ось более шести тонн. При этом есть ряд категорий, которых временные ограничения не коснутся: международные перевозки грузов и пассажиров, пищевых продуктов и кормов для животных, лекарств, удобрений, твердых и жидких бытовых отходов и т.д.

Кроме того спецтехника, которая задействована в ликвидации последствий ЧП и стихийных бедствий, дорожно-строительная техника и т.п. также могут передвигаться беспрепятственно.

– Получить спецразрешение на передвижение транспорта с превышением временно установленной допустимой нагрузки на ось можно на сайте ФКУ Росдормониторинг, - добавляют в администрации города.