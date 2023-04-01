Сроки отключения горячей воды назвали в Барнауле

Первыми отключат воду у потребителей ТЭЦ-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибирская генерирующая компания назвала сроки отключения горячей воды в Барнауле в этом году.

Первыми под отключение попадут потребители, подключенные в ТЭЦ-3. Опрессовка будет производиться в несколько этапов по отдельным магистралям:

С 15 по 23 мая — опрессовка начнется с магистрали М-34;

С 30 мая по 7 июня — пройдут испытания магистрали М-31;

С 14 по 22 июня — проведут опрессовку магистрали М-32;

С 28 июня по 6 июля — гидравлические испытания пройдет магистраль М-33.

График для пользователей услуг ТЭЦ-2:

С 12 по 20 июля – жители Центрального, Железнодорожного и Центрального районов;

Со 2 по 14 августа по магистралям М-23 и М-24 — часть Октябрьского и Ленинского районов.

Помимо этого с 21 по 24 августа для потребителей, запитанных от ТЭЦ-3 произведут полное отключение для всех. Это необходимо для того чтобы отремонтировать оборудование станции.

С подробным списком отключений можно ознакомиться на сайте СГК или на интерактивной карте.