Депутат и политтехнолог лишились мобильников после драки в пивбаре Барнаула

В краже признался водитель маршрутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Юрий Красильников и политтехнолог Константин Лукин лишились мобильников после драки в пивбаре Барнаула. Об этом пишет «Банкфакс».

По данным издания, все произошло вечером 29 марта. Красильников и Лукин заглянули в бар «Заправка», который находится на пр. Красноармейском. После полуночи там началась драка. Депутат и политтехнолог вышли покурить, оставив мобильные телефоны и пауэрбанк на столе. Однако вернувшись, они не обнаружили своих гаджетов.

Утром 30 марта Красильников обратился в полицию с заявлением о краже. По подозрение попал водитель маршрутки. Он признался в воровстве и оформил явку с повинной.

Со слов самого Красильникова, злоумышленник якобы поспешил избавиться от гаджетов. Телефон политтехнолога нашли, а вот мобильник депутата, стоимость которого он оценивает в 8 тыс. рублей - нет.