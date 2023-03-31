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НовостиПроисшествия31 марта 2023 11:12

Депутат и политтехнолог лишились мобильников после драки в пивбаре Барнаула

У них украли гаджеты со стола
Вера Березовская
В краже признался водитель маршрутки

В краже признался водитель маршрутки

Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Юрий Красильников и политтехнолог Константин Лукин лишились мобильников после драки в пивбаре Барнаула. Об этом пишет «Банкфакс».

По данным издания, все произошло вечером 29 марта. Красильников и Лукин заглянули в бар «Заправка», который находится на пр. Красноармейском. После полуночи там началась драка. Депутат и политтехнолог вышли покурить, оставив мобильные телефоны и пауэрбанк на столе. Однако вернувшись, они не обнаружили своих гаджетов.

Утром 30 марта Красильников обратился в полицию с заявлением о краже. По подозрение попал водитель маршрутки. Он признался в воровстве и оформил явку с повинной.

Со слов самого Красильникова, злоумышленник якобы поспешил избавиться от гаджетов. Телефон политтехнолога нашли, а вот мобильник депутата, стоимость которого он оценивает в 8 тыс. рублей - нет.