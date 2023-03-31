Фестиваль «Цветение маральника» откроет летний туристический сезон 29 апреля

Фестиваль пройдет на базе «Бирюзовая Катунь» Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиционный фестиваль «Цветение маральника» откроет алтайский туристический сезон. В этом году праздник пройдет 29 апреля. Как сообщает «Толк», организаторы планируют особенную юбилейную программу.

Фестиваль пройдет на базе «Бирюзовая Катунь» и в отличие от прошлых лет будет длиться дольше, с утра и до 21:00. Увеличение продолжительности фестиваля не случайно, организаторы обещают «фееричный финал». Структура мероприятий еще разрабатывается, но уже известно, что на празднике выступят коллективы из Барнаула, будут работать сувенирные лавки и аттракционы. Для удобства гостей праздника будет открыта вторая сцена.

Уже сейчас к организаторам поступает большое количество обращений от туроператоров. Поэтому вполне понятны надежды на то, что туристов на фестивале будет не меньше чем в прошлые годы. Так, в 2022 году на «Цветение маральника» побывало около 30 тыс. человек.