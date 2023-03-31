В барнаульском детсаду потравили тараканов после жалоб в социальных сетях

Фото: скриншот с видео "Черное и белое Барнаул"

В барнаульском детском саду №63 потравили тараканов после жалоб в соцсетях. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее в паблике «Черное и белое Барнаул» родители воспитанников сообщили о том, что в шкафчиках ясельной группы ползают тараканы.

– Писала обращение в Роспотребнадзор, говорила с заведующей детского сада, звонила в СЭС, реакции - ноль. Здания старые, якобы ничего нельзя сделать, - написала женщина.

После жалобы в детском саду провели проверку. Как отмечают в городской администрации, было установлено, что в детском саду регулярно осматриваются помещения на наличие данных насекомых. Дезинсекция в детском саду проводилась 3 марта, 17 марта - повторная обработка. Все это отражено в документах.

– 27 марта к заведующему обратилась родитель воспитанника ясельной группы по вопросу обнаружения таракана в кабинке. В связи с этим, было принято решение незамедлительно провести дополнительную внеплановую обработку. 31 марта обработка произведена ООО «Веста», - рассказали в мэрии.

Детский сад включили в график работы Общественного контроля на апрель текущего года.