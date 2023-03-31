В Новичихинском районе перекрыли дорогу из-за размытия асфальта

Путь закрыли из-за размытия земляного полотна и дорожного покрытия Фото: Олег УКЛАДОВ

31 марта в Новичихинском районе Алтайского края перекрыли движение транспорт на участке автодороги «Новичиха – Поломошное – Лобаниха – Клепчиха» за селом Поломошное. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Путь закрыли из-за размытия земляного полотна и дорожного покрытия. На участке установили соответствующие запрещающие дорожные знаки

В ГИБДД отмечают, что есть альтернативный проезд до поселка Петровский и села Лобаниха с автодороги К-20 «Поспелиха – Новичиха – Волчиха», через село Клепечиха.