На Алтае осудили отца и сына, которые занимались сбытом героина

При обыске было изъято 15 граммов героина Фото: Олег УКЛАДОВ

Вступил в силу приговор в отношении группы лиц, которые сбывали героин на территории Алтайского края. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

Осужденные – отец, его взрослый сын, а также их знакомый, который жил вместе с ними и помогал по хозяйству. Установлено, что трое мужчины на протяжении 2021 года сбывали героин, при обыске было изъято 15 граммов вещества. Наркотики они хранили в одной из хозяйственных построек на территории двора. Также правоохранители нашли электронные весы, упаковочный материал, сотовые телефоны, три автомобиля, 270 тысяч рублей.

– Для того, чтобы получить большую прибыль от продажи наркотиков, подозреваемые добавляли к героину различные примеси. Эту версию оперативников впоследствии подтвердили эксперты, которые проводили исследование изъятого в ходе обыска неизвестного вещества, - рассказали в МВД.

Лидеру назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, двум другим мужчинам – 12 и 8 лет заключения.