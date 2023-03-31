В Барнауле водителей автобусов штрафуют за переполненный салон

Автобус Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские водители автобусов часто допускают переполненность салонов, что запрещено правилами дорожного движения. Как сообщает «Банкфакс», за три месяца 2023 года сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 490 подобных нарушений.

Всего с начала года за это нарушение выписали штрафы 245 тыс. рублей. Согласно правилам дорожного движения, перевозка пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспорта, запрещена. Этот вопрос находится на контроле ГИБДД. Для недопущения нарушений было направлено 118 писем перевозчикам, организовано 17 профилактических визитов в транспортные компании.

Однако ситуация остается сложной. Многие жители города опаздывают на работу или учебу в часы пик и пытаются пролезть в салон, даже если он переполнен. Перевозчики отмечают, что проблема носит комплексный характер и заключается не только в нехватке автобусов, но и в недостаточном числе водителей.