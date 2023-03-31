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НовостиОбщество31 марта 2023 5:35

На Алтай-Коксе прошли семейные старты

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли корпоративные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья», в которых участвовали 14 семейных команд
Фото: Алтай-Кокс

Фото: Алтай-Кокс

Заводские команды соревновались лыжных гонках на городском стадионе «Юность» и в прохождении спортивной эстафеты в зале.

Семейные команды разделили на три возрастные категории: с детьми до 7 лет, с детьми от 8 до 10 лет и с детьми от 11 до 12 лет. Лучшие результаты в своих категориях показали семьи Балакиных, Сазоновых и Резанко.

Все участники получили дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» проводятся на предприятии уже более тридцати лет, и за это время сменилось три поколения участников. Семейные старты нацелены на сплочение семей заводчан, укрепление традиций, поддержание здорового образа жизни среди подрастающего поколения.